Hindistan'ın Kerala Eyaletinde Toprak Kayması Kazası: 93 Kayıp

Kerala'daki Toprak Kaymaları Felaketi

Hindistan'ın güneyinde yer alan Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların sebep olduğu toprak kaymalarında 93 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Kerala eyaletine bağlı Wayanad bölgesinde gerçekleşen toprak kaymaları neticesinde, yetkililerin arama kurtarma ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceği yönünde endişeler mevcut. Yapılan açıklamalara göre, olayda can kaybının 93'e ulaştığı tespit edildi.

Başbakan'dan Destek Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişim kurarak, afetle ilgili olarak "mümkün olan her türlü yardım" hususunda destek sunacaklarını belirtti.

Altyapı Üzerinde Ciddi Hasar

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), yerel gönüllülerle birlikte yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek olması için Hindistan ordusundan ekip ve helikopterlerin tahsis edildiğini açıkladı. Bölgedeki altyapı ve yolların ciddi derecede hasar gördüğü ve Chooralmala köyünde 200 evin yıkıldığı aktarıldı.

Çalışmalardaki Zorluklar

Olumsuz hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı bilgisi verildi. Buna ek olarak, çok sayıda yerleşim sakininin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi. Eyalet yetkilileri, ana köprünün yıkılması üzerine geçici bir yapının inşası için ordunun harekete geçirildiğini ve 116 kişinin tedavi edilmek üzere yakın hastanelere sevk edildiğini de vurguladı.