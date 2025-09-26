Hindistan, Modi'nin Putin'le 'ABD tarifelerini' görüştüğü iddiasını yalanladı

Hindistan Dışişleri, Mark Rutte'nin Modi'nin Putin'i arayıp ABD tarifelerini konuştduğu iddiasını 'gerçek dışı' diyerek reddetti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 21:09
Hindistan, Modi'nin Putin'le 'ABD tarifelerini' görüştüğü iddiasını yalanladı

Hindistan, Modi'nin Putin'le 'ABD tarifelerini' görüştüğü iddiasını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal: İddia gerçek dışı ve asılsız

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Narendra Modi'nin 'Rus petrolü satın aldıkları' gerekçesiyle ABD tarafından uygulanan tarifelere karşı olası stratejileri görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığı yönündeki iddiayı resmi olarak yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, günlük basın toplantısında, NATO'da adı geçen Mark Rutte'nin açıklamasına ilişkin, '(Rutte'nin) Açıklaması gerçek dışı ve tamamen asılsızdır. Başbakan Modi, Devlet Başkanı Putin ile iddia edildiği şekilde asla konuşmadı.' şeklinde konuştu.

Jaiswal, Hindistan'ın enerji ithalatında ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağını vurguladı ve NATO gibi önemli kuruluşların yönetimine açıklamalarında daha sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ağustos ayında Hindistan'ın 'Rus petrolü satın aldığı' gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife geriliminin tırmanmasıyla dikkat çekti.

Mark Rutte, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu marjında verdiği bir röportajda, Başbakan Modi'nin Putin'i aradığını ve Trump'ın uyguladığı tarifeler karşısında olası stratejileri görüştüğünü öne sürmüştü. Hindistan Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Kanser Farkındalığı Yürüyüşü — 12. Uluslararası Onkoloji Günleri
2
Aydın'da Yarım Asırlık Çiftler Evlilik Tecrübelerini Paylaştı
3
Polonya, Belarus sınırını 25 Eylül'de yeniden açıyor | Zapad 2025
4
Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi
5
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması
6
Fatih'te Eğlence Mekanında 'Müstehcenlik' Gözaltısı
7
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yasawi Group konseriyle sürdü

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı