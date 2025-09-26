Hindistan, Modi'nin Putin'le 'ABD tarifelerini' görüştüğü iddiasını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal: İddia gerçek dışı ve asılsız

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Narendra Modi'nin 'Rus petrolü satın aldıkları' gerekçesiyle ABD tarafından uygulanan tarifelere karşı olası stratejileri görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığı yönündeki iddiayı resmi olarak yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, günlük basın toplantısında, NATO'da adı geçen Mark Rutte'nin açıklamasına ilişkin, '(Rutte'nin) Açıklaması gerçek dışı ve tamamen asılsızdır. Başbakan Modi, Devlet Başkanı Putin ile iddia edildiği şekilde asla konuşmadı.' şeklinde konuştu.

Jaiswal, Hindistan'ın enerji ithalatında ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağını vurguladı ve NATO gibi önemli kuruluşların yönetimine açıklamalarında daha sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ağustos ayında Hindistan'ın 'Rus petrolü satın aldığı' gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife geriliminin tırmanmasıyla dikkat çekti.

Mark Rutte, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu marjında verdiği bir röportajda, Başbakan Modi'nin Putin'i aradığını ve Trump'ın uyguladığı tarifeler karşısında olası stratejileri görüştüğünü öne sürmüştü. Hindistan Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı kesin bir dille reddetti.