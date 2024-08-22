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Hindistan ve Polonya: Stratejik Ortaklık Kararı

Hindistan, Polonya ile ilişkilerini stratejik ortaklığa dönüştürme kararı aldı. Başbakan Modi, önemli vurgularda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:19
Hindistan ve Polonya: Stratejik Ortaklık Kararı

Hindistan ve Polonya Arasındaki İlişkilerde Yeni Bir Dönem

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Polonya'daki mevkidaşı Donald Tusk ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri "stratejik ortaklığa yükseltme" kararı aldıklarını duyurdu.

Tarihi Ziyaret ve Ortak Basın Toplantısı

Başbakan Modi, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Başbakan Tusk tarafından başkent Varşova'da resmi bir törenle karşılandı. Modi, 45 yıl aradan sonra Polonya'yı ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olmanın önemine değindi.

AB Dönem Başkanlığı ve İşbirliği Vurgusu

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Modi, Polonya'nın 2025 yılında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatarak, bu durumun Hindistan-AB ilişkilerini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Savunma Alanında Ortaklık

Modi, savunma alanındaki işbirliğinin iki ülke arasında derin bir güvenin ifadesi olduğunu ve bu yıl diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümü olduğunu vurguladı. "Bu sebeple ilişkilerimizi stratejik ortaklığa dönüştürmeye karar verdik," diye konuştu.

Uluslararası Gerilimler ve Çatışmalar Üzerine Düşünceler

Modi, dünya genelinde artan gerilimlere dikkat çekerek, özellikle Ukrayna ve Batı Asya'daki çatışmaların kaygı verici olduğunu ifade etti. "Hindistan, barış ve istikrarın sağlanması için her türlü işbirliğine hazır," dedi.

Tusk'ın Açıklamaları ve Hint Diasporasıyla Buluşma

Tusk, iki ülke arasındaki savunma ve ticaret işbirliğini güçlendirme arzularını dile getirirken, "Polonya, Hindistan'ın savunma modernizasyonunda yer almaya hazır," ifadesini kullandı. Modi, ziyareti kapsamında Hint diasporasıyla da bir araya gelerek, sıcak ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunan topluluğa minnettarlığını belirtti.

Ukrayna Ziyareti

Modi, Polonya ziyareti sonrasında Ukrayna'ya giderek Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşecek. Bu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra Hindistan Başbakanı tarafından gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

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