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Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Başladı: 3.7 Milyon Seçmen Sandık Başında

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimlerine 3.7 milyon seçmen katılıyor, mevcut başkan Zoran Milanovic ile Dragan Primorac favori.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:12
Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Başladı: 3.7 Milyon Seçmen Sandık Başında

Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçimleri Gerçekleşiyor

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Hırvatistan, tarihteki 8'inci cumhurbaşkanı seçimlerini gerçekleştiriyor.

Seçim Süreci

Seçmenler yerel saatle 07.00-19.00 arasında oy kullanabilecek. Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac bu seçimde en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.

Adaylar ve Seçim Sonucu

Anketlere göre, Milanovic ve Primorac'ın ikinci tura kalma ihtimali yüksek. Diğer adaylar arasında Mozemo ittifakından Ivana Kekin, Most ittifakından Miro Bulj, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisinden Branka Lozo ve bağımsız adaylar Niko Tokic Kartelo, Marija Selak Raspudic ile Tomislav Jonjic de yer alıyor.

Eğer adaylardan hiçbiri yüzde 50 barajını geçemezse, en fazla oyu alan iki isim 12 Ocak'ta düzenlenecek olan ikinci turda yarışacak. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının ise gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Seçim Yasası

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimleri her 5 yılda bir yapılmakta ve kazanan, en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, ülkede gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını...

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, ülkede gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oylarını kullanmaya başladı. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, ülkede gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını...

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, ülkede gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oylarını kullanmaya başladı. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

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