Hisar Arkeopark 2026'da Açılıyor: Bursa'da 3 Bin Yıllık Mozaikler Gün Yüzüne Çıkıyor

Hisar Arkeopark 2026'da açılıyor: Bursa'da tarihi bir yolculuk başlıyor

Evliya Çelebi'nin "ruhaniyetli şehir" diye anlattığı, Tanpınar'ın Bursa'da Zaman'ına ilham veren şehir; konuklarını her adımda, her nefeste, her dokunuşta gerçek bir tarih yolculuğuna çıkaracak.

Proje ve takvim

3 bin yıllık mozaiklerin keşfedildiği Hisar Arkeopark projesini rekor bir sürede gün yüzüne çıkaran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çalışmaların yüzde 95 seviyesine ulaştığını ve projenin 2026'nın ilk aylarında açılmasının planlandığını açıkladı.

Hisar Bölgesi: tarih, miras ve hedefler

500 bin metrekarelik alanda barındırdığı eşsiz tarihi mirasla Hisar Bölgesi'nin, Bursa, Türk ve dünya tarihi adına çok büyük anlam taşıdığını vurgulayan Başkan Aydın, bölgenin Avrupa'daki "Old City" karşılığı olduğunu belirtti. Başkan Aydın, "Bursa'nın kalbi Osmangazi, Osmangazi'nin kalbi Hisar, Avrupa'da 'Old City' diye gezdiğimiz yerlerin karşılığı aslında. Amacımız bu değeri ayağa kaldırmak ve turizmin merkezine oturtmak" dedi.

Korunan eserler ve yeni kazandırılacak yapılar

Arkeopark, Osmanlı döneminin hazineleri, gönül sultanlarının manevi durakları ve Cumhuriyet'in ruhunu yansıtan en eski 5 mahallesinin yanı sıra Bizans, Prusa ve Bitinya dönemlerine kadar uzanan bir tarihi zenginliği ziyaretçiye sunacak. Bölgedeki önemli yapılar arasında Filiboz Mescidi, Alaaddin Camii, 1326 tarihli Osman Gazi Camii, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sur Kapıları, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ile Saat Kulesi ve tarihi mahalleler yer alıyor.

Romangal Fabrikası dönüşümü ve Temiz Cadde çalışmaları

Kamuoyunda Kolsuz Faik İpek Fabrikası olarak bilinen tarihi Romangal Fabrikası'nda çalışmaların başladığını belirten Aydın, "Çok kısa sürede kültür, sanat, gastronomi, konser ve müze işlevleriyle Bursa'ya yeni bir yaşam alanı kazandıracağız" dedi.

Kavaklı Temiz Cadde'deki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Başkan Aydın, Temiz Cadde'de küçük bir müze, konaklama alanı ve asansörle Üftade Hazretleri'nin bulunduğu seyir terasına ulaşım imkanı oluşturulacağını; böylece Bursalıların yürüyerek gezebileceği eksiksiz bir tarih rotası ortaya çıkacağını ifade etti.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN "RUHANİYETLİ ŞEHİR" DİYE ANLATTIĞI, TANPINAR’IN BURSA’DA ZAMAN’INA İLHAM VEREN ŞEHİR; KONUKLARINI HER ADIMDA, HER NEFESTE, HER DOKUNUŞTA GERÇEK BİR TARİH YOLCULUĞUNA ÇIKARACAK.