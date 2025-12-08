Hisarcık'ta 10. Kez Kan Bağışı: Mehmet İşler'e Bronz Madalya

Kızılay’dan örnek gönüllüye ödül

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde elektrikçilik yapan Mehmet İşler, Türk Kızılay’a düzenli olarak kan bağışında bulunarak 10. bağışını tamamladı. Bu anlamlı katkısı nedeniyle İşler, bronz madalya ve beratla ödüllendirildi.

Ödüller, Kızılay Hisarcık İlçe Temsilcisi Mustafa Şen tarafından takdim edildi. Yetkililer, İşler’in Kütahya Kızılay Kan Merkezine düzenli bağışlarıyla örnek bir gönüllü olduğunu vurguladı.

Mustafa Şen, Türk Kızılay’ın gönüllü ve düzenli kan bağışçılarını hatıra niteliğindeki madalya ve beratlardan oluşan ödül sistemiyle teşvik ettiğini belirtti. Şen, sağlıklı vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısında bulunarak kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlattı ve bağışların önemine dikkat çekti.

