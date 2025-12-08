DOLAR
Hisarcık'ta 10. Kez Kan Bağışı: Mehmet İşler'e Bronz Madalya

Hisarcıklı Mehmet İşler, 10. kan bağışını tamamlayarak Kızılay’dan bronz madalya ve beratla onurlandırıldı. Kızılay bağış çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:40
Kızılay’dan örnek gönüllüye ödül

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde elektrikçilik yapan Mehmet İşler, Türk Kızılay’a düzenli olarak kan bağışında bulunarak 10. bağışını tamamladı. Bu anlamlı katkısı nedeniyle İşler, bronz madalya ve beratla ödüllendirildi.

Ödüller, Kızılay Hisarcık İlçe Temsilcisi Mustafa Şen tarafından takdim edildi. Yetkililer, İşler’in Kütahya Kızılay Kan Merkezine düzenli bağışlarıyla örnek bir gönüllü olduğunu vurguladı.

Mustafa Şen, Türk Kızılay’ın gönüllü ve düzenli kan bağışçılarını hatıra niteliğindeki madalya ve beratlardan oluşan ödül sistemiyle teşvik ettiğini belirtti. Şen, sağlıklı vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısında bulunarak kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlattı ve bağışların önemine dikkat çekti.

