Hisarcık'ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Kütahya Hisarcık'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 43 KB 601 plakalı otomobil Bağlaryanı'nda takla attı; sürücü Mustafa T. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:42
Kütahya - Bağlaryanı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı ve araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 43 KB 601 plakalı otomobil, Simav istikametinden Hisarcık istikametine seyrettiği sırada Bağlaryanı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücüye sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

