Hisarcık'ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Kütahya - Bağlaryanı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı ve araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 43 KB 601 plakalı otomobil, Simav istikametinden Hisarcık istikametine seyrettiği sırada Bağlaryanı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücüye sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
