DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,97 0,38%
ALTIN
4.512,5 -0,11%
BITCOIN
4.533.409,83 1,56%

Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı

Hitit Üniversitesi'nin 7. dönem Hitit Çocuk Üniversitesi'nden 9-11 yaş aralığındaki 59 öğrenci temsili mezuniyette kep attı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:07
Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı

Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı

7. yıl mezuniyet töreninde minikler bilimle buluştu

Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Hitit Çocuk Üniversitesi'ne katılan 59 öğrenci için Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda temsili mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, törende projede çocukların bilimle, kültürle, sanatla, milli ve manevi değerlerle buluşma imkanı bulduğunu söyledi.

Mercan, "Kişiliğimizin, mesleki kariyerimizin oluşmasında en önemli nokta, erken yaşta alınan eğitim. Çocuklarını bu programa dahil ettikleri için velilerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın hayatına çok büyük katkı sunduğunu ileride fark edeceksiniz." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise projenin 7 yıldır başarıyla sürdüğünü belirterek, projenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından da takdir edildiğini aktardı.

Baykam, "Bilim, teknoloji, sanat ve kültürel mirası eğlenceyle birleştirerek çocuklarımızı üniversitemizde ağırlıyoruz ve üniversitemizin bütün laboratuvarlarını öğrencilerimize açıp, üniversitenin nasıl olduğunu alanında etkin hocalarımızla gösteriyoruz." dedi.

Çocuk Üniversitesinden 7'nci kez mezun veriyor olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Baykam, "Bu proje, üniversitelerin topluma hizmet misyonunun en önemli göstergelerinden biri. Hitit Üniversitesi'nde bunu başarıyla gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Baykam, bu yıl 9-11 yaş aralığındaki 59 çocuk'a ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Neredeyse birebir eğitim süreci yaşandı. Müfredatla, eğitimle ilgili aylar öncesinden başlayan çalışma yürütülüyor. Hocalarımız pedagojik yöntemlerle eğitimi uyguluyor." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar, eğitimde öğrendikleri şarkıları koro halinde seslendirdikten sonra kep attı.

Törene, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı
2
Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Kamyonet ile Hafif Ticari Çarpıştı, 8 Yaralı
3
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
4
Haluk Görgün: Türk Savunma Sanayisi %83 Yerlilik ve 7,1 Milyar $ İhracatla Yükseliyor
5
Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
6
Bakan Yumaklı: Gıda Arz Güvenliği ve Yeşil-Dijital Dönüşüm Önceliğimiz
7
Sarıgül: İslam Dünyası Gazze'ye Yönelik Soykırıma Sessiz Kaldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı