Hitit Üniversitesi'nden Anadolu'da 4 Bilimsel Kazı: Akademik Katkılar Beraberinde Geliyor

Hitit Üniversitesi'nin Bilimsel Kazı Çalışmaları

Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenleri tarafından yürütülen 4 bilimsel kazı yürütülmektedir.

Hitit Üniversitesi'nin Rolü

Hitit Üniversitesi, adını Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden biri olan Hititler'den alarak, akademik çalışmalarını arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi gibi disiplinlerde sürdürüyor. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, üniversitenin kazı faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Halihazırda fakültemizde 4 kazı başkanlığı yürütülüyor. Bu da bizim için gurur verici..."

30 Yıllık Bilimsel Miras

Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva gibi tarihi ören yerlerindeki kazı çalışmaları, Hitit Üniversitesi'nin arkeolojik alandaki potansiyelini artırmakta. Eğitim döneminin bitiminde akademisyenler, Türkiye'nin farklı illerinde 12 farklı kazıya katılmaktadır.

Akademisyenlerin Katkısı

Prof. Dr. Maraşlıoğlu, kazı başkanlıklarının sürdürülmesinin eğitim açısından öğrenciler için önemli olduğunu vurguladı:

"Öğrencilerimiz, teorik bilgileri sahada pratiğe dönüştürme fırsatı buluyor."

Gelecek Vizyonu

İleriye dönük daha fazla bilimsel kazıya katılma hedefinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, nitelikli akademik kadronun ve artan öğrenci sayısının rolüne dikkat çekti. Öğrencilerinin mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yaparak alanlarında daha fazla kazı çalışmasına katılacaklarının altını çizdi.

Böylelikle, Anadolu'daki bilimsel kazılarla arkeolojik mirası koruma ve gün ışığına çıkarma hedefleri devam edecektir.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi'nin arkeoloji, antropoloji ve sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler, Anadolu'nun farklı noktalarındaki bilimsel kazılarda kazı başkanı, başkan yardımcısı ya da görevli olarak yer alarak, Türkiye'nin arkeolojik literatürüne katkı sağlıyor.