Hitit Üniversitesi'nin 'Kalp Masajı Aparatı' Türk Patentini Aldı

Hitit Üniversitesi’nde geliştirilen 'kalp masajı aparatı', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Geliştiriciler ve tescil

Aparat; Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz ve Prof. Dr. Gülay Yılmazel ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Erenler tarafından geliştirildi.

Aparatın tasarım ve çalışma prensibi

İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz, cihazı kalp masajı sırasında elin topuğunun doğru konumlandırılmasına imkan verecek şekilde tasarladıklarını belirtti. Aparat üzerinde bulunan etkinlik şeridinin, hastanın iman tahtasının altında bulunan çıkıntı üzerine yerleştirildiğini ve bu sayede aparatın göğüs duvarına yapıştığını aktardı.

Çalmaz, cihazın yapıştıktan sonra kenarındaki dik bölümün uygulayıcının el pozisyonunu kavrayarak omuzdan bası yapılmasını sağladığını; ayrıca bombeli kısmının baskının uygulayıcının tüm eline yayılmadan sadece elin topuğunda kalmasını amaçladığını söyledi. Bu tasarımın amacı, birinci dakikadan itibaren hastadan yanıt alana kadar kalp masajı etkinliğini korumaktır.

Hayatta kalma oranlarına etkisi

Prof. Dr. Gülay Yılmazel ise Türkiye'de ölümlerin önemli bir kısmının kalp durması nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekerek, hızlı ve etkili şekilde başlatılan kalp masajının her bir dakikasının hayatta kalma oranını yüzde 10 ila 13 artırdığını hatırlattı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE GELİŞTİRİLEN "KALP MASAJI APARATI", TASARIM TESCİLİNİN ARDINDAN TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (TÜRKPATENT) TARAFINDAN PATENTLE DE TESCİLLENDİ.