Hizan'da KOAH Hastası Ambulans Helikopterle Tatvan'a Sevk Edildi
65 yaşındaki Şakir Şişman solunum sıkıntısıyla hastaneye kaldırıldı
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Bozpınar köyü Ölçülü mezrası'nda yaşayan KOAH hastası Şakir Şişman (65), solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla yardım talebinde bulundu.
Yapılan değerlendirme sonucu bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter ile hasta, Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Şişman'ın durumu kontrol altında tutuluyor.
BİTLİS'İN HİZAN İLÇESİNDE RAHATSIZLANAN KOAH HASTASI ŞAKİR ŞİŞMAN (65), HELİKOPTER AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ.