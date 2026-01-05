DOLAR
Hizan'da KOAH Hastası Ambulans Helikopterle Tatvan'a Sevk Edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 65 yaşındaki KOAH hastası Şakir Şişman, ambulans helikopterle Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; durumu kontrol altında.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:19
Hizan'da KOAH Hastası Ambulans Helikopterle Tatvan'a Sevk Edildi

Hizan'da KOAH Hastası Ambulans Helikopterle Tatvan'a Sevk Edildi

65 yaşındaki Şakir Şişman solunum sıkıntısıyla hastaneye kaldırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Bozpınar köyü Ölçülü mezrası'nda yaşayan KOAH hastası Şakir Şişman (65), solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla yardım talebinde bulundu.

Yapılan değerlendirme sonucu bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter ile hasta, Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Şişman'ın durumu kontrol altında tutuluyor.

