Hizbullah: ABD, Lübnan Ordusu ile Aramıza 'Ölümcül Tuzaklar' Kuruyor

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın siyasi danışmanı Hüseyin Halil, ABD'nin Lübnan ordusu ile Hizbullah'ı karşı karşıya getirmeye çalıştığını ve bunun için "ölümcül tuzaklar" kurduğunu açıkladı.

Açıklamanın Detayları

Halil, Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan yazılı açıklamasında, ABD'nin amacının Lübnan’ın sahip olduğu bütün direniş ve savunma unsurlarını ortadan kaldırmak olduğunu ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını hedefleyen dayatmalar getirdiğini savundu.

Halil, ülkenin ABD-İsrail sömürgesine dönüştürülmek ve İsrail'le normalleşme yoluna sokulmak istendiğini belirterek, ABD'nin "ordu ile Hizbullah'ı karşı karşıya getirmeye çalıştığını bunun için ölümcül tuzaklar kurduğunu" ifade etti.

ABD'nin Lübnan'daki girişimlerini kınayan Halil, resmi yetkililerin bu "ölümcül tuzaklara" düşmekten sakınmaları gerektiğini vurguladı. Uluslararası ve bölgesel temsilcilerin getirdiği önerilerin Lübnan'ın güvenliğini ve iç barışını tehdit ettiğini öne süren Halil, bu önerilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Heyeti ve Görüşmeler

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'dan oluşan heyetle Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüşmüştü.

Barrack, Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." dedi.

Barrack'ın ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere ziyaretler gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

Öneriler ve Hükümet Kararı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Halil'in açıklamaları, Washington'un önerileri ve Beyrut yönetiminin adımları arasındaki gerilim ve olası yansımalar üzerine yeni tartışmalar başlatmış durumda.