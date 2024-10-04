Hizbullah Çatışmalarda 17 İsrail Askerinin Öldüğünü Duyurdu

Hizbullah'tan Çarpıcı Açıklama

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldüğünü resmi bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada, operasyon odasının güvenilir saha kaynaklarından elde ettiği verilere dayanarak bu bilgiyi açıkladığının altı çizildi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

Öte yandan, İsrail ordusu 30 Eylül'den bu yana süren çatışmalarda 9 askerinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. 30 Eylül'de başlayan hücumlar kapsamında, Hizbullah’ın altyapısına yönelik kara saldırılarına hız verildiği bildirildi.

Lübnan'da Yaşanan Kayıplar

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Lübnan'da toplamda 1374 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın olarak kaydedildi. Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların sürekliği, sivil kayıpları artırmaya devam ediyor.

Ülke İçinde Göç Olgusu

İsrail bombardımanları ve devam eden çatışmalar sonucunda, Lübnan'da yüz binlerce kişi yerinden oldu. Güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey illerine doğru göç dalgası sürerken, birçok kişi Suriye’ye de yönelmiş durumda.

Hizbullah'ın Karşılık Verme Stratejisi

Hizbullah, karşılıklı saldırılar gerçekleştirmeye devam ederken, genellikle İsrail ordusunun üslerini hedef alıyor. Ancak bu saldırılarda ciddi bir hasar bildirilmediği bildiriliyor.