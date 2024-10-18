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Hizbullah'dan Hayfa'ya Füze Saldırısı

Hizbullah, Hayfa çevresindeki Zevulun bölgesine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:33
Hizbullah'dan Hayfa'ya Füze Saldırısı

Hizbullah, Hayfa Yakınlarına Bombardıman Düzenledi

Hizbullah, İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa’nın Zevulun bölgesine füzelerle saldırdığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ve direnişine destek vermek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail Askerlerine Hedefli Saldırılar

Ayrıca, Lübnan’ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabasının çevresindeki İsrail birliklerine de füzelerle saldırıldığı, bu saldırılarda bazı İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Kefr Kila Bölgesindeki Hareketlilik

Hizbullah, Nebatiye kentinin Marcayun bölgesi çevresindeki Kefr Kila beldesinde de bir grup İsrail askerinin hareketlerinin gözlemlendiğini, bu askerlerin topçu saldırısıyla hedef alındığını bildirdi.

İsrail'in Saldırılarındaki Tırmanış

Hizbullah, son olarak 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan’a yönelik saldırılarını artıran İsrail’in eylemlerine karşı yeni bir aşamaya geçeceğini vurgulamıştı. İsrail’in, Lübnan’a yönelik kara saldırılarının başladığı günden bu yana 55 askerinin yaşamını yitirdiği ve 500’ün üzerinde askerin yaralandığı belirtiliyor.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 itibarıyla 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi hayatını kaybetmiş, 11 bin 267 kişi ise yaralanmıştır. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut’a yapılan hava saldırısında hayatını kaybetti.

Yerinden Edilme ve Göç Raporları

İsrail’in düzenlediği bombardımanlar sonucunda Lübnan'da yüz binlerce insan yerinden edilmiştir. Bu süre zarfında, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştır.

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