Hizbullah'ın Lübnan sınırında yaptığı saldırıda 2 İsrailli asker yaralandı

Lübnan'da İran destekli Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesindeki askeri hedeflerine füze saldırıları düzenleyerek, bölgedeki gerilimi artırdı. İsrail, Hizbullah'ın saldırılarına karşılık olarak Lübnan'ın güneyine hava ve kara saldırıları yaptı. Çatışmalar, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara Hizbullah'ın destek vermesiyle başlamıştı.

Hizbullah'ın Lübnan sınırında yaptığı saldırıda 2 İsrailli asker yaralandı
Yayın Tarihi:

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesindeki askeri noktalarına saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusunun radyo yayınına göre Lübnan'dan atılan Burkan füzesi sonucu Batı Celila'da 2 İsrail askeri yaralandı.

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesindeki Hadab Yari, Birket Rişe ve Biranit askeri noktalarını İran yapımı Burkan füzesiyle vurduğunu belirtti. Burkan füzesi, yarım tonluk ağırlığıyla Hizbullah'ın İsrail'e karşı kullandığı en ağır silahlardan biri. 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda 174 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Öne Çıkanlar
Dikkat: Emekliye de 1900 TL destek o tek şarta ödenecek Dikkat: Emekliye de 1900 TL destek o tek şarta ödenecek
O üniversiteden iş arayanlara mülakatsız ve KPSS 55 puanla iş fırsatı! Büro ve destek personeli alım ilanı yayımlandı O üniversiteden iş arayanlara mülakatsız ve KPSS 55 puanla iş fırsatı! Büro ve destek personeli alım ilanı yayımlandı
SSK ve Bağ-Kur'luya 8 bin TL enflasyon düzenlemesi! Yeni intibak ile sunulacak SSK ve Bağ-Kur'luya 8 bin TL enflasyon düzenlemesi! Yeni intibak ile sunulacak
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir Adıyaman'da zincirleme kaza meydana geldi: 3 yaralı var Adıyaman'da zincirleme kaza meydana geldi: 3 yaralı var Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı