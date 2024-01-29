Hizbullah'ın Lübnan sınırında yaptığı saldırıda 2 İsrailli asker yaralandı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesindeki askeri noktalarına saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusunun radyo yayınına göre Lübnan'dan atılan Burkan füzesi sonucu Batı Celila'da 2 İsrail askeri yaralandı.

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesindeki Hadab Yari, Birket Rişe ve Biranit askeri noktalarını İran yapımı Burkan füzesiyle vurduğunu belirtti. Burkan füzesi, yarım tonluk ağırlığıyla Hizbullah'ın İsrail'e karşı kullandığı en ağır silahlardan biri. 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda 174 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.