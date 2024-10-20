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Hizbullah, İsrail Askeri Üslerini Hedef Aldığını Duyurdu

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik saldırılarını artırdı, ölüm ve yaralanma sayıları alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 19:55
Hizbullah, İsrail Askeri Üslerini Hedef Aldığını Duyurdu

Hizbullah'tan İsrail Üslerine Hedefli Saldırılar

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail askerlerini ve kuzeydeki askeri üsleri hedef alarak önemli bir açıklama yaptı.

Hedeflenen Bölgeler

Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinde, çok sayıda füze ile bir grup İsrail askeri vuruldu. Ayrıca, İsrail'in kuzeyinde bulunan Beria Üssü ve Şimşon Üssü de füzelerle hedef alındı. Hayfa kentine yönelik de benzer saldırılar gerçekleştirildi.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Kaybı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile sürekli çatışmalar yürütüyor. 23 Eylül'de, Lübnan'ın güneyindeki kentlerin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lüban Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre, bu süreçte 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin 448 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 472 kişi yaralandı.

Güvenlik ve Göç Durumu

İsrail’in 27 Eylül'de düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirdi. Buna karşın Hizbullah tarafınca, İsrail'e yönelik roket ve füze saldırıları devam ediyor. Bu saldırılarda ise İsrail ordusu üslerine büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail'in bombardımanları neticesinde Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümet, yerinden edilen 461 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini belirtti.

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