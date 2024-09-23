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Hizbullah, İsrail ile Çatışmada Bir Üyesinin Ölümünü Duyurdu

Hizbullah, Lübnan'daki çatışmalarda bir üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in hava saldırıları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:18
Hizbullah, İsrail ile Çatışmada Bir Üyesinin Ölümünü Duyurdu

Hizbullah'ın Açıklaması

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalar sırasında bir mensubunun öldüğü haberini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, Mahmud Hüseyin Saad'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Hava Saldırıları

Son günlerde, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. 8 Ekim tarihinden bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 504'e ulaştı.

Ölümler ve Saldırılar

İsrail ordusunun 20 Eylül tarihinde Beyrut'un güneyine yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda 45 sivil, 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere hayatını kaybetti. Ayrıca, Hizbullah, bu saldırılarda aralarında üst düzey askeri komutan İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü bildirdi.

Ağır Kayıplar

17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşen bir diğer saldırıda, Beyrut'ta toplam 84 kişi hayatını kaybederken, çatışmaların şiddeti artarak devam ediyor. İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen ve zaman zaman tırmanan bu çatışmalarda her iki taraf da ağır kayıplar veriyor.

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