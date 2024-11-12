Hizbullah, İsrail'in Kuzeyinde Kritik Saldırılara Yanıt Verdi

Hizbullah, İsrail'e Tepki Gösterdi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü ve beş yerleşim birimini hedef aldığını duyurdu.

İsrail Üslerine Yapılan Saldırılar

Hizbullah, İsrail ordusuna ait iki insansız hava aracına (İHA) karşı koyarak, Akka şehrinin kuzeyinde bulunan Şeraga askeri üssü ve Neve Ziv yerleşiminde yer alan topçu birliğinin çok sayıda füzeyle hedef alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Shomera ve Zarit yerleşim birimlerinde bulunan iki askeri birliğin yanı sıra Kefr Blum, Kefr Yuval ve Dishon yerleşimlerinin de hedef alındığı bildirildi.

İHA'ların Hedef Alınması

Hizbullah, Hermes 450 tipi iki İHA’ya karşı koyulduğunu belirtti. Açıklamaya göre, bu İHA’lar Lübnan hava sahasından çıkmak zorunda kaldı.

Can Kaybı Olmadığı Bildirildi

İsrail'de yayın yapan Kanal 12, Lübnan'dan fırlatılan bir füzenin Batı Celile bölgesinde bir binaya isabet ettiğini, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını aktardı.

Haaretz'in haberine göre, Lübnan'dan gönderilen bir İHA, Nehariye yakınlarında açık alana düştü, bu olayda da herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Savaşın Sonuçları

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürülen çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam 3 bin 243 kişi, 621’i kadın ve 194’ü çocuk olmak üzere hayatını kaybetti, 14 bin 134 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ederken, İsrail tarafında büyük bir hasar bildirilmediği ifade ediliyor.

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 561 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini bildiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.