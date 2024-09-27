Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı Düzenledi

Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik olarak Kiryat Ata yerleşimine çok sayıda füze fırlattığını duyurdu. Bu saldırılar, ilk kez kullanılan "Fadi 1" tipi roketler ile gerçekleştirildi.

Kiryat Ata ve Tiberya Hedefte

Yapılan açıklamalara göre, Kiryat Ata'nın yanı sıra Tiberya kenti de benzer şekilde hedef alındı. Ayrıca, İlanya yerleşiminden fırlatılan "Fadi 1" roketlerinin etkili olduğu bildirildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan 4 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu. Analizler, sahipleri bulunduğu belirtilen 10 füzenin fırlatıldığını gösterirken, bunlardan bazıları açık alanlara düştü.

Yaralılar ve Yardım Faaliyetleri

Kızıl Davut Yıldızı acil yardım servisi, İsrail'in kuzeyinde meydana gelen şarapnel isabeti sonucu bir kişinin yaralandığını ve Nahariye'de tedavi altına alındığını açıkladı.

Lübnan'daki Durum

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar çerçevesinde, özellikle Lübnan'ın güney kısımlarına ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Bu bombardımanlar sonucunda Lübnan'da 748 kişi hayatını kaybederken, çocuklu aileler dahil olmak üzere yaklaşık 150 bin kişi yerinden edildi.

Göç Dalgası ve Sığınmalar

Şiddetli bombardımanlar nedeniyle, özellikle güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey illere ciddi bir göç dalgası yaşanırken, Suriye'ye sığınanların olduğu bilgileri de gelmektedir.