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Hizbullah, İsrail'in Sınır Mevzilerini Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail sınırında gerçekleştirilen saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:12
Hizbullah, İsrail'in Sınır Mevzilerini Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail Sınırındaki Hedeflerine Saldırdı

Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail tankları ve topçu mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, özellikle Lübnan'ın güneyindeki Ramiye beldesi çevresinde bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğu belirtildi; mürettebatın öldüğü veya yaralandığı ifade edildi.

İsrail Mevzilerine Yoğun Füzeli Saldırı

Açıklamada, ayrıca İsrail’in kuzeyinde bulunan Dalton ve Dişon bölgelerindeki topçu mevzileri, Safed kenti ve Yiftah bölgesinin de füzelerle hedef alındığı kaydedildi. Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail'in kuzeyine 90 füze fırlatıldığını duyurdu.

İsrail'in Saldırıları ve İnsan Kaybı

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalar sırasında, İsrail ordusu 23 Eylül’den itibaren Lübnan’ın güneyinde, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, bu tarihten itibaren toplam 2 bin 350 kişi hayatını kaybetti; bunların 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın. Yaralı sayısının ise 10 bin 906 olduğu bildirildi.

Mülteciler ve Göç Süreci

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 456 bininin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de İsrail ordusunun Beyrut’ta düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Hizbullah, İsrail’e karşı roket ve füzelerle misilleme yapmaya devam ediyor. İsrail tarafında ise bu saldırılarda büyük hasar bildirilmediği kaydedildi.

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