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Hizbullah, İsrail Kuzeyine Saldırı Düzenledi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 3 hedefi vurduğunu açıkladı. Saldırı, önceki saldırılara karşı bir yanıt olarak yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:45
Hizbullah, İsrail Kuzeyine Saldırı Düzenledi

Hizbullah'tan Saldırı Açıklaması

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yönelik düzenlenen saldırılara karşılık olarak, üç askeri hedefi vurduğunu duyurdu.

Hedefler Nelerdir?

Açıklamada, Al-Manara bölgesindeki askerlerin kullandığı binaların hedef alındığı belirtiliyor. Ayrıca, al-Abbad askeri mevzi çevresinin de saldırıya uğradığı ve bu bölgede bulunan bazı İsrail askerlerinin vurulduğu ifade edildi.

Hedefin Tam Isabetle Vurulduğu İddiası

Hizbullah, saldırının tam isabetle gerçekleştirildiğini belirtti ve bu eylemi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılara bir yanıt olarak tanımladı.

İsrail Medyasından Doğrulama

Öte yandan, İsrail medyası da Lübnan'dan gelen füzelerin doğrulandığını bildirdi. Kanal 12, Lübnan topraklarından atılan 3 füzenin, Celile bölgesindeki açık alanlara düştüğünü bildirdi. Ayrıca, saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

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