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Hizbullah Lideri Nasrallah'dan İsrail'e Sert Tepki

Nasrallah, İsrail'in saldırılarını Lübnan halkına karşı savaş ilanı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:24
Hizbullah Lideri Nasrallah'dan İsrail'e Sert Tepki

Hizbullah Lideri Nasrallah Uyardı

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in son iki gündür düzenlediği saldırıların Lübnan halkına karşı bir savaş ilanı olduğunu belirtti. Bu saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Nasrallah, uluslararası toplumu bu duruma karşı harekete geçmeye davet etti.

Yorumları ve Etkileri

Nasrallah, yaptığı açıklamada, "İsrail'in bu agresif tutumu, sadece Lübnan halkını hedef almakla kalmayıp, bölgedeki barışı da tehdit ediyor," ifadelerini kullandı. Bu durum, bölgede daha geniş bir çatışma çıkarabileceği endişelerini artırıyor. Analizler ve Beklentiler

Uzmanlar, Nasrallah’ın bu açıklamasının, Hizbullah’ın askeri ve siyasi duruşunu pekiştirebileceğini, ayrıca bölgede gerilimi yükseltebileceğini ifade ediyor.

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