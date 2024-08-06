Hizbullah Lideri Nasrallah, İsrail'e Karşı Misilleme Planlarını Açıkladı

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'dan Cevap Mesajı

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıya yanıt vereceklerini duyurdu. 30 Temmuz'da başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından düzenlenen tören, video konferans aracılığıyla gerçekleşti.

İkisinin de Misilleme Planları

Nasrallah, beklenen misillemeye dair, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle gerçekleştireceğiz" dedi.

İran ve Diğer Gruplarla İşbirliği Vurgusu

Hizbullah lideri, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından sonra İsrail'in sadece İran'dan gelecek misillemeyi beklemediğini belirterek, Hizbullah ve Yemen’in de İsrail'e karşılık vereceğini öne sürdü.

İsrail’in Savaş Kararı

Nasrallah, İsrail'in Hizbullah ile tam kapsamlı bir savaşa girişme kararının kolay olmadığını ifade ederek, bu süreçte İsrail'in herhangi bir bahaneye ihtiyacı olmadığını söyledi.