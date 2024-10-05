Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı: Askeri Sanayi Hedef Alındı

Hizbullah, İsrail'in Kuzeyinde Askeri Hedefi Vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Sahnin şehri civarındaki bir askeri sanayi işletmesine yönelik füze salvosu ile bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Örgüt, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ATA Askeri Sanayi firmasının hedef alındığını belirtti. Saldırının amacı, Filistin halkına ve direniş unsurlarına destek vermek, Lübnan halkını savunmak ve İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşı bir yanıt vermek olarak ifade edildi. Bu saldırı, bölgedeki gerilimi artıran yeni bir gelişme olarak dikkatleri üzerine çekiyor.