Hizbullah'tan İsrail'in Kuzeyine Tahliye Uyarısı

Hizbullah'tan Kritik Tahliye Uyarısı

Hizbullah'ın askeri medya kanalı, İsrail'in kuzey bölgelerinde 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, bu yerleşimlerin sakinlerine yönelik bir video yayımlandı.

Tahliye Çanı Çalıyor

Videoda, "Adı geçen yerleşimlerin sakinlerinin derhal tahliye edilmesi gerektiği" vurgulanarak, "Bu bölgedeki yerleşimler, düşman askeri kuvvetlerinin konuşlanma yeri haline gelmiştir. Bu nedenle, İslami Direniş hava ve füze mücadelesi için meşru bir askeri hedef durumuna gelmiştir," ifadelerine yer verildi.

Askeri Hedefler Belirleniyor

Ayrıca Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 5 askeri üssü ve 6 yerleşimi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Gelişmeler, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde olduğu belirtilen 5 toplama bölgesinin de Hizbullah tarafından hedef alındığını ortaya koyuyor.