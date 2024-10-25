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Hizbullah'tan İsrail Ordusuna Saldırı Açıklaması

Hizbullah, iki İsrail tankını güdümlü füzelerle imha ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:19
Hizbullah'tan İsrail Ordusuna Saldırı Açıklaması

Hizbullah'ın İsrail'e Yönelik Saldırısı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesi ile İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentinde, İsrail ordusuna ait iki tankı güdümlü füzelerle imha ettiklerini açıkladı. Bu saldırı sonucunda, tankta bulunan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Tanklar Hedef Alındı

Yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan tankların "Merkava" tipi olduğu ifade edildi. Saldırı, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmaların bir parçası olarak kaydedildi.

İsrail Ordusu'nun Hareketleri

İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yoğun hava saldırılarına başlamış, ardından 30 Eylül'de de Hizbullah'a karşı sınırlı kara saldırılarına giriştiğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin artmasına neden olurken, iki taraf arasında çatışmanın derinleşeceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

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