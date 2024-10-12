Hizbullah, Tel Aviv Banliyölerine Hava Saldırısı Düzenledi

Hizbullah'tan Tel Aviv'e Saldırı Açıklaması

Hizbullah, İsrail’in Tel Aviv kentinin banliyölerine gerçekleştirdiği hava saldırısında "kamikaze dronlar" kullandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu saldırıların hedef aldığı yerlerin detayları verildi.

Golan Tepeleri'nde Roket Saldırısı

Hizbullah, İsrail’in Golan Tepeleri'nde bulunan Maaleh Golani askeri üssüne de roketli saldırılar düzenlediğini belirtti. Ayrıca, kuzeydeki Celil bölgesindeki Kfar Giladi yerleşim biriminde İsrail güçlerinin toplandığı alanın da roketlerle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail Televizyonu Olayları Bildirdi

İsrail Kanal 12 televizyonu, Lübnan'ın güneyinden Golan Tepeleri'ne 10 roket fırlatıldığını ve bazı roketlerin imha edildiğini, bazılarının ise açık alanlara düştüğünü bildirdi. Saldırılarda herhangi bir yaralanma meydana gelmediği ifade edildi.

Tel Aviv'de Hasar Gördü

Aynı kanalın haberine göre, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasında ve Kidmat Tsvi yerleşiminde sirenlerin çaldığı bildirildi. Önceki gün İsrail ordusu, Tel Aviv yakınındaki Herzliya şehrinde, Lübnan’dan fırlatılan iki insansız hava aracının bir binaya zarar verdiğini açıklamıştı.

Hizbullah’a yakın olan Al-Mayadeen televizyonu, Hizbullah’ın operasyon odasından elde ettiği bilgilere göre, Golan Tepeleri'ndeki Homa Askeri Üssü ve Ceradih bölgesinin de füzelerle hedef alındığını duyurdu.