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Hizbullah, Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssünü Hedef Aldı

Hizbullah, Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünü insansız hava araçlarıyla hedef alarak önemli bir saldırıda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:05
Hizbullah, Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssünü Hedef Aldı

Hizbullah, Tel Aviv'de yer alan İsrail Savunma Bakanlığı karargahının bulunduğu Kirya askeri üssünü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Örgütün yaptığı yazılı açıklamada, "Tel Aviv'deki Kirya askeri üssüne ilk kez pike bombardıman İHA filosuyla hava saldırısı düzenlendi. Hedefler isabetli şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kirya askeri üssünde Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Yönetim Odası ve Hava Kuvvetleri Askeri Denetleme ve Kontrol Kurumu karargahının bulunduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusu ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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