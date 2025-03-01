Hızlı Geçiş Sistemi Otoyollarda Yaygınlaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, HGS'nin otoyollarda yaygınlaştırıldığını ve 529 milyon kullanıma ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:02
Hızlı Geçiş Sistemi Otoyollarda Yaygınlaşıyor

Hızlı Geçiş Sistemi Otoyollarda Yaygınlaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyollarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulamalarının yaygınlaştırıldığını açıkladı. Uraloğlu, HGS etiketinin geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda toplamda 529 milyon 891 bin 855 kez kullanıldığını belirtti.

Yolların Önemi ve Altyapı Yatırımları

Yolların, medeniyetin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sağlıklı bir trafik akışının önemine dikkat çekti. Ayrıca, 2024 yılında yürütülecek projeler ile ülkenin ulaşım altyapısına büyük değer katacaklarını ifade etti.

Bakan, “70 kilometresi otoyol olmak üzere toplamda 357 kilometre bölünmüş yol yaparak yollarımızın standartlarını yükselttik.” dedi.

Trafik Güvenliğini Artıran Yenilikler

Uraloğlu, yoğun trafik akışının olduğu noktalarda konforu artırmak amacıyla 860 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yaptıklarını belirterek, 36 kilometre uzunluğunda 17 tünel, 23.5 kilometrelik 146 köprü ve viyadük inşaatına da değindi.

HGS ve SGS Sistemleri

HGS'nin yanı sıra Serbest Geçiş Sistemi (SGS) teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, ülke genelindeki otoyol ve boğaz köprülerinde HGS sisteminin kullanılabilir hale geldiğini belirtti. “Otoyollarda 270 HGS giriş ve 323 çıkış gişesi bulunmaktadır.” diye ekledi.

HGS'nin birçok avantaj sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, sistemin kullanımı ile birlikte trafik akışının kesintisiz devam ettiğini ve geçiş anında otomatik ücret tahsilinin yapıldığını belirtti.

Ayrıca, ücret toplama istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla FSM ile 15 Temmuz Şehitler köprüleri gibi bazı noktalar için SGS uygulamalarının hayata geçirildiğini anlattı.

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