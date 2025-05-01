Hocalı ve Şuşa'da Toplu Mezarlar Bulundu: Ermeni Saldırılarına Ait Kalıntılar Tespit Edildi

Azerbaycan'da Ermeni Saldırılarına Ait Toplu Mezarlar Bulundu

Azerbaycan'ın Hocalı ve Şuşa kentleri yakınlarında, Ermeni güçlerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen kalıntıların bulunduğu toplu mezarlar tespit edildi.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Şuşa yakınlarında gerçekleştirilen yol çalışmaları sırasında 5 kişinin kalıntılarının bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıktığı bildirildi. Ayrıca, Hocalı yakınlarındaki Askeran-Hocalı yolu üzerinde en az 7 kişinin kalıntılarının yer aldığı başka bir toplu mezar daha keşfedildi.

Rastgele gömülen bu kalıntıların, Ermeni güçleri tarafından katledilen sivillere ait olduğu düşünülüyor. Yapılan incelemelerde, kalıntılarda işkence izlerine rastlandığı ifade edildi.

Azerbaycan'ın Kayıpları: 3.983 Kişinin Akıbeti Bilinmiyor

1990'lı yıllardaki 1. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a yönelik Ermenistan'ın saldırıları sonucu 4 binden fazla Azerbaycan vatandaşı kayboldu. Resmi verilere göre, Azerbaycan'ın kayıp listesinde 3 bin 983 kişi yer almakta.

Ermenistan, bu kayıpların akıbeti ve toplu mezarların yeri hakkında herhangi bir bilgi vermekten kaçınıyor. İlgili dönemdeki 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgede bulunan toplu mezarlarda kaybedilen kişilere ait olduğu düşünülen 187 ceset kalıntısı tespit edildi. Ayrıca, Karabağ'daki yol ve diğer inşaat çalışmaları sırasında yine kayıplara ait olduğu düşünülen 309 ceset kalıntısı bulundu. Günümüzde bu kalıntılardan 170'inin kimliği tespit edilmiş durumda.

Azerbaycan'ın Hocalı ve Şuşa kentleri yakınlarında, Ermeni güçlerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı toplu mezarlar bulundu.

Azerbaycan'ın Hocalı ve Şuşa kentleri yakınlarında, Ermeni güçlerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı toplu mezarlar bulundu.