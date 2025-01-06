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Hochstein: İsrail, Lübnan'ın Güneyinden Çekilmeye Devam Ediyor

Amos Hochstein, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilme sürecini değerlendirdi, etkili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 22:47
Hochstein: İsrail, Lübnan'ın Güneyinden Çekilmeye Devam Ediyor

ABD'li Yetkili Hochstein'dan Önemli Açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail'in ateşkes şartları gereği 27 Ocak'a kadar Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini hatırlatarak, ülkenin güneyinden çekilmeye devam ettiğini söyledi. Hochstein, bu sürecin zaman aldığını vurguladı.

Lübnan Ziyareti ve Görüşmeler

Hochstein, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Gazetecilere yaptığı açıklamalarda, bu ziyaretin ateşkes anlaşması ve Lübnan'daki gelişmeler açısından önemli olduğunu belirtti.

Berri ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini dile getiren Hochstein, ayrıca Nakura beldesinde yapılan Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantısına da katıldığını ifade etti. Burada İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeden çekilmeye başladığını gözlemlediğini aktardı.

Hochstein, "İsrail ordusu, Lübnan topraklarını tamamen terk edene kadar geri çekilme sürecine devam edecek." açıklamasında bulundu. Ayrıca, Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin işleyişinin düzgün olduğunu ve bölgedeki tek silahlı gücün Lübnan ordusu olması gerektiğine dikkat çekti.

İleriye Dönük Planlar ve Zorluklar

Hochstein, <"Bu süreç pürüzsüz değil ancak başarılı." diyerek, gelecekte diğer bölgelerden çekilişin takip edileceğini düşündüğünü kaydetti. Lüban Meclisi'nde 9 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna da dikkat çekerek, siyasi uzlaşıya varmanın önemini vurguladı.

Lübnan için kritik bir dönem olduğunu belirten Hochstein, dış güçlerden bağımsız bir ekonomiyi yeniden inşa etme fırsatına dikkat çekti. "Yatırımlara olanak sağlayacak reformları yapmak önemli." ifadeleriyle süreçteki kritik noktalara dikkat çekti.

Ateşkes Sürecindeki Gelişmeler

Hochstein, İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi için net bir takvim belirlenmesi gerektiğine de değindi. Görüşmeler sırasında, Lüban Başbakanı Mikati'nin İsrail’in ateşkes ihlallerini sonlandırmasını talep ettiğini aktardı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun aşamalı olarak 60 gün içinde işgal edilen bölgelere konuşlandırılması öngörülüyor. Ancak, İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in güneyde daha fazla kalmayı planladığına dair bilgiler mevcut.

Bu durum, ateşkes yasalarının ihlal edildiğini de ortaya koyuyor. Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan komitede, Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD temsilcileri yer alıyor.

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