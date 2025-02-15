Hollanda'da Filistin Destekçisi Çalışana Tazminat: 45 Bin Avrodan Fazla

Hollanda'da mahkeme, Filistin için paylaşımları nedeniyle işten çıkarılan çalışana 45 bin avrodan fazla tazminat ödenmesine karar verdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:54
Hollanda'da Filistin Destekçisi Çalışana Tazminat: 45 Bin Avrodan Fazla

Hollanda Mahkemesinden Önemli Karar

Hollanda'da bir mahkeme, Filistin'i destekleyen sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarılan bir çalışana 45 bin avrodan fazla tazminat ödenmesine hükmetti. Amsterdam Mahkemesi, bu kararını 14 Şubat 2025'te açıkladı.

Nouraldin Alsweirki'nin Durumu

Filistinli Nouraldin Alsweirki, merkezi Hollanda'da bulunan Speakap firmasında önyüz geliştirme mühendisi olarak çalışıyordu. İlgili iş sözleşmesine göre 15 Ekim 2023'te işe başlayan Alsweirki'nin işine, 23 Ekim 2023'te yapılan LinkedIn paylaşımları gerekçe gösterilerek son verildi.

Ayrımcılık ve Haksız Fesih

Mahkeme, Alsweirki'nin siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığına ve firmanın iç tüzüğündeki düzenlemelerin bu işten çıkarmaya haklı bir gerekçe olamayacağına karar verdi. Ayrıca, o dönemde oturum izninin iptal edildiği bilgisi de kaydedildi.

Tazminat Miktarı ve Sonrasındaki Süreç

Mahkeme, Alsweirki'ye 40 bin avro haksız fesih tazminatı, yaklaşık 5 bin 600 avro faiz ve 1000 avro yargılama gideri ödenmesini emretti. Alsweirki'nin avukatı Şeyma Arıkan, 11 Haziran 2024'de Hollanda İnsan Hakları Komisyonu'nun müvekkilinin ayrımcılığa uğradığına dair karar aldığını belirtti.

İşverenin Temyiz Süreci

Arıkan, işverenin bu karara itiraz etmediğini ve dolayısıyla temyiz süresinin 1 Şubat 2025'te sona erdiğini ifade etti. Bu süreçlerin ardından karar kesinleşti ve ilgili tazminatın ödenmesi için harekete geçildi.

Filistinlilerle dayanışmanın çok sayıda kişi tarafından paylaşılan ortak bir görüş olduğu da mahkeme tarafından vurgulandı.

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