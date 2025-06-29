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Hollanda'da Filistinli Çocuklar İçin Anma Etkinliği

Hollanda'nın Almere kentinde, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar anıldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:30
Hollanda'da Filistinli Çocuklar İçin Anma Etkinliği

Hollanda'nın Almere Kentinde Filistinli Çocuklar İçin Anma Etkinliği

Hollanda'nın Almere kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından düzenlenerek Stadhuis Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden binlerce çocuğun anısına binlerce çocuk ayakkabısı meydanda sergilendi. Etkinlikte, ölen çocukların adları ve yaşları tek tek okundu. Gönüllüler ise, meydana gelenlere Gazze'de yaşananları aktaran broşürler dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Gelecek İçin Mücadele Devam Ediyor

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, bu yıl anma etkinliğinin 12. kez gerçekleştirildiğini belirtti. Van der Most, "Neredeyse Hollanda'nın her yerinde bu etkinliği yaptık. Çocukların ölümü devam ettikçe durumu değiştirmek için mücadeleye devam edeceğiz," ifadesini kullandı.

Van der Most, Hollanda hükümeti'nin yeterli adımlar atmadığını ifade ederek, "Yeterince çaba göstermediğini düşünüyorum. Uygulanması gereken tek çözüm, çok sert yaptırımlardır. Diplomatik yollarla bu mesele çözülemez," dedi.

Ayrıca, van der Most, "Gazze'deki bombardımanlar dursa bile, mücadelemiz Filistin tamamen özgür olana kadar sürecek," diyerek anma etkinliklerinin sona ermesini umduğunu belirtti.

Hollanda'nın Almere kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli...

Hollanda'nın Almere kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için bir kez daha anma etkinliği düzenlendi.

Hollanda'nın Almere kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli...

Hollanda'nın Almere kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için bir kez daha anma etkinliği düzenlendi.

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