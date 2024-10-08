Hollanda'da Gazze'deki Soykırıma Protesto

Gazze'deki Soykırım Protestoları Hollanda'yı Sarsıyor

Hollanda'nın dört bir yanında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve burada bir yıldır süren soykırımı protesto etmek amacıyla geniş katılımlı oturma eylemleri gerçekleştirildi.

Amsterdam'da Yoğun Katılım

Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda, yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" gibi ifadelerle seslerini yükseltti.

Filistin ve Lübnan bayraklarını gururla dalgalandıran katılımcılar, İsrail'e destek verdiği iddia edilen Hollanda hükümetine tepkilerini dile getirirken, "Soykırımın 1. yılı, İsrail'e yaptırım", "Vergilerimiz soykırımı fonluyor" ve "Gazze'de her gün 7 Ekim" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş ve Güvenlik Önlemleri

Gözlemciler, Filistin'deki soykırımın bir yılını geride bıraktığı halde hala devam ettiğini ifade ederek, daha sonra Dam Meydanı'na yürüyüş düzenlediler. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı gösteri, Dam Meydanı'nda bir saat kadar sloganlarla devam ettikten sonra sona erdi.

Göstericilerin Talepleri

Göstericilerden Philip Block, "Filistin'de ve Gazze'de bir soykırım oluyor ve hükümetimiz bu durumu destekliyor. Bu soykırım artık sona ermeli." derken, Roos Ykema ise, "Gazze’deki soykırımın bir yılı bulması oldukça kötü bir durum. Biz bu soykırımın durmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer İllerde de Eylemler Düzenlendi

Amsterdam ile eş zamanlı olarak Rotterdam, Groningen, Alkmaar, Den Bosch, Enschede, Leiden, Zwolle, Eindhoven, Nijmegen, Lahey ve Utrecht gibi diğer şehirlerde de oturma eylemleri gerçekleştirildi.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.