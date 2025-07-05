Hollanda'da GKN Fokker'a F-35 İhracatı Protestosu

Hollanda’nın Markt Meydanı’nda, GKN Fokker şirketinin İsrail’in kullandığı F-35 savaş uçaklarına parça ihraç etmesi protesto edildi. Kalabalık bir grup gösterici, bu duruma karşı durmak üzere yürüyüş düzenledi.

Protesto Yürüyüşü

Göstericiler, GKN Fokker fabrikası ve GKN Aerospace merkez binasının önüne kadar yürüyerek “Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes” yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş esnasında “Fokker soykırımı desteklemeyi durdur, canın cehenneme”, “Utan Fokker, ellerin kanlı”, “Özgür Filistin” ve “İsrail ordusuna ölüm” gibi sloganlar atıldı.

Mahkeme Kararına Tepki

Grup tarafından yapılan açıklamada, Hollanda mahkemesinin geçtiğimiz yıl, İsrail’in Gazze’de uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu ülkeye F-35 parçalarının ihracatının durdurulmasına yönelik bir karar verdiği hatırlatıldı. Protestocular, GKN Fokker fabrikasının bu karara rağmen dolaylı yollarla F-35 parçalarını İsrail’e göndermeye devam ettiğini belirtti. Açıklamada, şirketin bu eylemleriyle İsrail’in Gazze’deki soykırıma ortak olduğu vurgulandı.

Hollanda’da, GKN Fokker şirketinin İsrail’in kullandığı F-35 savaş uçaklarına parça ihraç etmesine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Aralarında Hollandalıların da bulunduğu bir grup gösterici Markt Meydanı'ndan GKN Fokker fabrikası ve GKN Aerospace merkez binasının önüne kadar yürüdü.

Hollanda’da, GKN Fokker şirketinin İsrail’in kullandığı F-35 savaş uçaklarına parça ihraç etmesine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Aralarında Hollandalıların da bulunduğu bir grup gösterici Markt Meydanı'ndan GKN Fokker fabrikası ve GKN Aerospace merkez binasının önüne kadar yürüdü.