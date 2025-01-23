Hollanda'da HDV Akademi, İslami ve Toplumsal Araştırmalar İçin Kapılarını Açtı

Hollanda'da HDV Akademi'nin Açılışı Yapıldı

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesinde faaliyet gösterecek HDV Akademi, İslami ve toplumsal araştırmaların yanı sıra eğitim programları ile kapılarını açtı. Açılış töreni, Lahey'de gerçekleştirildi.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Lahey'deki akademi binasında düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Lahey Büyükelçiliği Müsteşarı Pınar Gülün ve Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül gibi önemli isimler katıldı. Tören, Amsterdam Hacı Bayram Veli Camisi İmamı Tolga Yasin Çetinkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

HDV Akademi'nin Hedefleri

HDV Akademi Direktörü Zehra Ünver Vlug, akademinin üniversite ile toplum arasında köprü görevi göreceğini belirterek, "Hollanda'daki Müslüman topluma ilişkin araştırmalar ve eğitim programları yürüteceğiz. Teori ile pratiği harmanlamayı hedefliyoruz." dedi.

İslamofobi'ye Dikkat Çekildi

Büyükelçi Ünal, Avrupa'daki artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) eğilimine dikkat çekerek, "Liberal değerleriyle tanınan Hollanda'da Müslüman karşıtlığı zemin bulmamalı. HDV Akademi, fikirlerin paylaşımı ve işbirliği için önemli bir platform oluşturacak." ifadesini kullandı.

Önemli Araştırmalara Ev Sahipliği Yapacak

Din İşleri Müşaviri Özgül, kurumun Hollanda'daki Müslüman toplum için önemli araştırmalara ev sahipliği yapacağını vurguladı. Özgül, "Bu kurum, bilgi ve manevi tekemmülü bir arada sunacak." şeklinde konuştu.

İlk Ders: Dijital Çağda Hollandalı Müslümanlar

Açılış dersini veren Maurits Berger, HDV Akademi’nin üniversite ile toplum arasında bir arayüz olmasının önemine vurgu yaptı. Berger, "Müslüman toplumun kendi girişimiyle kurulması bunu benzersiz kılıyor. Toplumsal konular ve çeşitlilik üzerine çözüm odaklı araştırmalar gerçekleştirecekler." dedi.

Toplumsal Zihinsel Takılmaların Aşılması

Berger, "Hollanda toplumu, entegrasyon eksikliği ve radikalleşme gibi olumsuz konulara uzun süredir takılmış durumda. HDV Akademi, bu zihinsel takılmayı aşmaya yardımcı olacak." diyerek akademinin önemini vurguladı.

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesinde kurulan, İslami araştırmalar ve toplumsal araştırmalar ile eğitim programları alanında faaliyet gösterecek HDV Akademinin açılışı, Lahey'de yapıldı.

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesinde kurulan, İslami araştırmalar ve toplumsal araştırmalar ile eğitim programları alanında faaliyet gösterecek HDV Akademinin açılışı, Lahey'de yapıldı.