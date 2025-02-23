Hollanda'da Hocalı Katliamı Kurbanları Anıldı

Hollanda'da, 26 Şubat 1992Hocalı Katliamı'nın kurbanları için anma etkinliği düzenlendi. Hocalı Soykırım Anıtı önünde gerçekleştirilen program, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği tarafından organize edildi. Anma programına, akdemisyenler ve devlet yetkilileri de katıldı.

Programın Detayları

Lahey kentinde gerçekleşen etkinliğe, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği eski İletişim Müşaviri Hüseyin Altınalan gibi önemli isimler katıldı. Etkinlik, katılımcılara güllerin takdim edilmesiyle başladı ve saygı duruşu ile devam etti. Ardından, anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı. Etkinlik süresince, katılımcılar için özel resim ve fotoğraf sergileri hazırlandı.

Önemli Açıklamalar

Konuşmalarda, Hocalı'da hayatını kaybedenler rahmetle anılırken, katliamın sorumluları lanetlendi. Gülün Kayseri, Hocalı Katliamı'nın sadece Azerbaycan tarihine değil, tüm dünya kamuoyunun vicdanına kazındığını belirtti. Gülün Kayseri, "Hocalı Katliamı, insanlığın bugün ve gelecekte dersler çıkartması gereken bir olaydır" dedi.

Topsakal ise, Hocalı Katliamı'nın yalnızca bir trajedi olmadığını, adaletin ve insanlığın sınandığı bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm insanlığın yarasıdır. Unutulan her katliam yeni vahşetlerin kapısını açar" diye konuştu.

Altınalan, medya gücünün Hocalı Katliamı'nın uluslararası düzeyde nasıl yanlış anlaşıldığını da gündeme getirerek, "Güçlü bir devlet olabilmek için güçlü bir medyaya sahip olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın kurbanları anıldı. Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğince Lahey kentindeki Hocalı Soykırım Anıtı önünde düzenlenen anma programına, aralarında MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal (sol 4), Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri (sağda) ve eski Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hüseyin Altınalan'ın (sol 3) da bulunduğu Türk ve Azerbaycanlılardan oluşan grup katıldı.

Hollanda'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın kurbanları anıldı. Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğince Lahey kentindeki Hocalı Soykırım Anıtı önünde düzenlenen anma programına, aralarında MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal (sol 4), Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri (sağda) ve eski Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hüseyin Altınalan'ın (sol 3) da bulunduğu Türk ve Azerbaycanlılardan oluşan grup katıldı.