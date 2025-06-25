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Hollanda'da NATO Zirvesi Protestolarına Polis Müdahalesi

Hollanda'nın Lahey kentinde NATO zirvesini protesto eden göstericilere polis müdahale etti. Filistin destekçileri ve iklim aktivistleri gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 16:29
Hollanda'da NATO Zirvesi Protestolarına Polis Müdahalesi

Hollanda'nın Lahey kentinde, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı sırasında büyük bir protesto düzenlendi. Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) isimli çevreci grup tarafından organize edilen eyleme, Filistin destekçilerinin de aralarında bulunduğu onlarca gösterici katıldı.

Göstericiler, A12 yolunu kapatma amacıyla şehir merkezine akın ederken, polis geniş güvenlik önlemleri alarak bu eylemi engellemeye çalıştı. Protestocular, NATO zirvesini protesto ederken sık sık Filistin'e destek sloganları attılar ve iklim değişikliği karşıtı dövizler taşıdılar.

Sloganlar ve Mesajlar

Göstericiler, "Soykırımı durdur", "Savaşı durdur" yazılı pankartlar açarak, "İşgal altındaki topraklarda barış olmaz", "İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti olmaz", "Özgür Filistin", "Filistin yalnız değilsin" gibi sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştılar.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Polis, protestoların ardından beş ayrı noktada Filistin destekçilerini ve iklim aktivistlerini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, belediyeye ait araçlarla başka bir noktaya taşındı. Bazı durumlarda, polisin göstericilere sert müdahalelerde bulunarak cop kullanarak engellediği gözlendi.

"Yokoluş İsyanı" grubu, sosyal medya hesabından, "Soykırımı durdurun. Faşizmi ve ırkçılığı durdurun. Fosil yıkımını durdurun" mesajını paylaştı.

Yerel saatle 12.00'de başlayan gösteri, polisin tüm göstericileri yollarından kaldırması ve gözaltına almasıyla 14.40 itibarıyla sona erdi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın yapıldığı Hollanda'nın Lahey kentinde...

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın yapıldığı Hollanda'nın Lahey kentinde, "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen, aralarında Filistin destekçilerinin de olduğu onlarca göstericinin A12 yolunu kapatma eylemine polis müdahalede bulundu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın yapıldığı Hollanda'nın Lahey kentinde...

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın yapıldığı Hollanda'nın Lahey kentinde, "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen, aralarında Filistin destekçilerinin de olduğu onlarca göstericinin A12 yolunu kapatma eylemine polis müdahalede bulundu.

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