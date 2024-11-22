Hollanda'da STK'ler, İsrail ile İlişkilerin Kesilmesi İçin Hükümete Dava Açtı

Hollanda'dan Çarpıcı Davada İsrail ile İlişkilerin Sonlandırılması Talebi

Hollanda'da bir grup sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail'in Gazze'deki soykırımı önlemede başarısız olduğunu ve uluslararası hukuka uymadığını öne sürerek hükümete dava açtı. Dava, hükümetten İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini talep ediyor.

Lahey Bölge Mahkemesi'nde İlk Duruşma Gerçekleşti

Aralarında Filistin ve Yahudi grupların da bulunduğu 10 STK'den oluşan bir koalisyon, Lahey Bölge Mahkemesi'nde açtıkları davanın ilk duruşmasında hükümetin uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine son vermesini talep etti.

STK'ler, İsrail ile olan ticari ve askeri tüm ilişkilerin durdurulması ve silah ihracatının yasaklanması konusunda ısrarcı oldular. Al-Haq'ın hukuk danışmanı avukat Ahmed Abofoul, hükümetten İsrail'e yönelik tüm silah lisanslarının askıya alınmasını istediklerini belirtti. Ayrıca, hükümetin yasa dışı yerleşim birimleriyle yapılan tüm ticari ilişkileri durdurmasını talep etti.

Hükümetin Yasal Durumu ve Savunması

Mahkemede hükümet temsilcileri, İsrail'in işgalinin yasa dışı olduğunu kabul etti. Ancak bu durumun neden eylemlere çekince koyulmadığını sorgulayan Abofoul, Gazze'nin kuzeyindeki imha kampanyasına dikkat çekti. Gazze'deki açlık ve zor koşulların acil müdahale gerektirdiğini vurguladı.

Davayı sürdüren koalisyonun avukatı Wout Albers, Ekim 2023 itibarıyla Gazze'deki ölü sayısının 44 bini aştığını ve gayriresmi olarak bu sayının 200 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Hollanda Hükümeti ve İleri Sürdüğü Savunma

Öte yandan, hükümet avukatları, İsrail'e yönelik ihracat lisanslarının sürekli kontrol edildiğini ve gönderilen ürünlerin askeri amaçla kullanılma olasılığının dikkate alındığını belirtti. İsrail'le yapılan askeri işbirliklerinin Hollanda için yararlı olduğunu savunan avukatlar, davanın reddini talep etti.

Bu davada yer alan STK'ler arasında Al Haq, Al-Mezan, Filistin İnsan Hakları Merkezi ile Hollandada faaliyet gösteren Een Ander Joods Geluid (EAJG), Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC) ve SOMO gibi önemli kuruluşlar bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.