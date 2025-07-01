Hollanda'da Turuncu Alarm! Aşırı Sıcaklık Üç Bölgeyi Tehdit Ediyor

Hollanda'da Aşırı Sıcaklık Alarmı

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), aşırı sıcaklıklar nedeniyle Noord-Brabant, Gelderland ve Limburg bölgelerinde 1-2 Temmuz için "turuncu alarm" verildiğini duyurdu. Ülke genelinde ise Ulusal Sıcaklık Planı devreye girdi.

Detaylı Bilgi ve Uyarılar

KNMI'den yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00'dan itibaren bahsedilen bölgeler için "turuncu alarm" uygulamasına geçileceği, diğer bölgelerde ise sürekli sıcaklık için "sarı alarm"ın geçerli olacağı belirtildi. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar için evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Rekor Sıcaklıklar ve Tarihsel Veriler

Bölgedeki sıcaklıkların 38 santigrat dereceye kadar çıkabileceği ifade edilirken, 2025 Haziran ayı sıcaklık değerlerinin 124 yıl içinde en yüksek ikinci sıcaklık değerleri olduğu bildirildi. Bu yıl haziran ayı sıcaklık ortalamasının 16,2 derece olduğu, ancak bu yıl 18,3 dereceye ulaştığı kaydedildi.

Hollanda'da daha önce 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında da sıcaklık kaynaklı "turuncu alarm" verilmişti. Ancak, bu yılın en erken turuncu alarmı 2022 yılının 19 Temmuz'unda verilmişti.

Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Hava durumu sitesi Weeronline'dan edinilen verilere göre, güneydeki Gilze en Rijen bölgesinde sıcaklık öğle saatlerinde 35,7 derece olarak ölçüldü. Bu rakam, 1 Temmuz tarihleri için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kaydedildi. Sıcaklığın gün içerisinde daha da artabileceği ve yeni rekorların kırılabileceği bildirildi.

Vatandaşların Tepkisi

Sıcak havadan bunalan Hollandalılar parklar, açık alanlar ve havuzlara akın ederken, bazı ilkokullarda öğleden sonra idari izinle eğitime ara verildi. Ayrıca, açık alanlardaki çalışmalar için 10.00-16.00 saatleri arasında ara verilmesi önerildi ve bazı firmalar çalışanlarını uzaktan çalışmaya yönlendirdi.

Hollanda'da temmuz başında verilen bu turuncu alarm, iklim değişikliğinin etkilerinin ülke genelinde hissedilmeye başlandığını gösteriyor.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), aşırı sıcaklıklar nedeniyle ülkenin Noord-Brabant, Gelderland ve Limburg bölgelerinde 1-2 Temmuz için "turuncu alarm" verildiğini, ülke genelinde Ulusal Sıcaklık Planı'nın devreye girdiği bildirdi.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), aşırı sıcaklıklar nedeniyle ülkenin Noord-Brabant, Gelderland ve Limburg bölgelerinde 1-2 Temmuz için "turuncu alarm" verildiğini, ülke genelinde Ulusal Sıcaklık Planı'nın devreye girdiği bildirdi.