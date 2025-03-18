Hollanda'da Yeni Lale Türü 'Gelibolu' ile Anma Töreni Düzenlendi

Yeni Tür Lale 'Gelibolu' Tanıtıldı

Hollanda, Rotterdam’da gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlikte, özel olarak yetiştirilen yeni bir lale türüne 'Gelibolu' adı verildi. Bu organizasyon, Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesindeki Laleli Camii'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında düzenlendi.

Önemli Konuklar Törende Bir Araya Geldi

Törene, Türk Büyükelçiliği diplomatları ve Hollanda ile Türk toplumunun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim'in okunması ile başladı. Lahey Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Miyase Koyuncu Kaya, Çanakkale’nin tarihi önemi hakkında bilgi verdi.

Kaya, konuşmasında, 'İnsanların hayatlarında dönem noktaları olduğu gibi, milletlerin ve devletlerin de hayatlarında kırılma noktaları vardır' diyerek, Çanakkale Zaferi'nin Cumhuriyet tarihindeki yerini vurguladı.

Şehitler Yad Edildi

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, 18 Mart'ın önemine değinerek, 'Türk milletinin direniş ve kahramanlık destanlarından belki de en önemlisini hatırlamak için toplandık' dedi. Ayrıca, bu yıl dönümünde 'Gelibolu' ismini verdikleri lalenin Türk ve Hollanda ilişkilerindeki önemine vurgu yaptı.

Ünal, 'Lale, güzelliği ve asaletinden dolayı Çanakkale ruhunu en iyi şekilde temsil etmektedir' sözleriyle lalenin simgesel değerini ortaya koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur sözleriyle Çanakkale’nin insanlık adına bir barış sembolü olduğunu hatırlattı.

Gelibolu Lalesinin Hikayesi

Hollanda Lale Tanıtım Kuruluşu Başkanı Arjan Smit, sarı-kırmızı renklerden oluşan 'Gelibolu' lalesinin geliştirilme sürecinin 17 yıl önce başladığını ve filizlendirme çalışmalarının 3-4 yıl sürdüğünü açıkladı. Royal Anthos CEO'su Mark-Jan Terwindt, lalenin iki ülke arasındaki dostluğun bir sembolü olduğunu belirtti.

Törenin sonunda, Büyükelçi Ünal'ın lalenin isim sertifikasını imzalamasının ardından Smit ve Terwindt, laleye su verdi. Etkinlik, sona ermeden önce iftar organizasyonu ile taçlandırıldı.

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Laleli Camii'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türk Büyükelçiliği diplomatları ile Hollanda ve Türk toplumunun temsilcilerinin katıldığı törende, konuşmaların ardından Hollanda merkezli bir firmanın özel olarak yetiştirdiği yeni tür bir laleye "Gelibolu" adı verildi.

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Laleli Camii'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türk Büyükelçiliği diplomatları ile Hollanda ve Türk toplumunun temsilcilerinin katıldığı törende, konuşmaların ardından Hollanda merkezli bir firmanın özel olarak yetiştirdiği yeni tür bir laleye "Gelibolu" adı verildi.