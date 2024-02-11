Hollanda eski başkanı ve eşi ötenazi ile yaşamlarına son verdi

93 yaşındaki eski Hollanda lideri Dries van Agt ve hayat arkadaşı Eugenie, ötanazi seçerek hayata veda ettiler. The Guardian'ın haberine göre, pazartesi günü yaşamlarını sonlandıran çift, Hollanda'da artan bir eğilim olan "ikili ötanazi"nin bir örneği oldu.

Hollanda basını, 1977-1982 arasında başbakanlık yapmış ve Hıristiyan Demokrat Partisi'nin kurucu lideri olan Van Agt'ın Katolik inancına sahip olduğunu ancak 70 yıllık hayat arkadaşı Eugenie ile "her zaman kendi seçimlerini yaptığını" aktardı. "Çift ötanazisi" ilk defa 2020 yılında yapılan tüm vakaların incelenmesinde, 26 kişiye eşleriyle beraber ötanazi uygulandığı tespit edildi. Bu rakam 2021'de 32'ye, 2022'de ise 58'e çıktı.

Filistin davasını savunan Haklar Forumu adlı örgütün kurucusu Van Agt, eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Örgütün yöneticisi Gerard Jonkman, çiftin çok ağır hastalıklarla mücadele ettiğini ancak 'birbirlerinden ayrılmayı reddettiklerini' belirtti.

Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti'nin uzun yıllar liderliğini üstlenen Dries van Agt, 2021 yılında partiden ayrıldığını duyurdu. Van Agt, partisinin Filistin aleyhine olan politikalarına karşı çıktığını belirtti.

Hollandalı politikacı Dries van Agt, politikayı terk ettikten sonra Filistin davasına gönül verdi. Bu yüzden sık sık tepki gören Van Agt, "Ben anti-Semitist değilim. İsrail'in var olma hakkını inkar etmiyorum. Ancak bu ülke ciddi ve sıklıkla uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile İşkence Sözleşmesi'ni ihlal ediyor" diye konuşmuştu.