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Hollanda ile Türkiye'nin Dostluğu, Ankara'nın En Eski Tablosu ile Kutlandı

Hollanda'nın en eski tablosu Ankara'ya yansıtıldı, dostluk ilişkileri güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:05
Hollanda ile Türkiye'nin Dostluğu, Ankara'nın En Eski Tablosu ile Kutlandı

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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve diğer önemli isimler, Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası"yı projeksiyonla ünlü Augustus Tapınağı'na yansıttı. Etkinlik, Türkiye ve Hollanda arasındaki arkadaşlığın 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Bir Tarihi Eserin Anlamı

Wijnands, eser hakkında, "Bu tablo, Hollanda ile Türkiye arasındaki uzun süreli ilişkilerin ve kalıcı dostluğun bir kanıtıdır," ifadelerini kullanarak iki ülke arasındaki geçmişi vurguladı. Çam ise tablonun iki ülkenin derin ilişkilerini simgelediğini ve bu etkinliğin tarihi açıdan önemli bir açıklama sunduğunu belirtti.

Eserin Tarihsel Bağlantısı

Rijksmuseum'dan getirilen tablo, 18. yüzyılda anonim bir Hollandalı sanatçı tarafından yapılmış olup, zaten Ayağımda yer alan eserlerin Ankara yolculuğu, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çalışmaları sayesinde anlaşılmıştır. Varlığıyla Ankara Kalesi, Julian Sütunu ve diğer tarihi unsurları tanıtmaktadır.

Etkileyici Projeksiyon Gösterimi

Projeksiyon gösterimi, Antik Augustus Tapınağı'nın etkileyici duvarına yansıtılmakta, her akşam 19:00-24:00 saatleri arasında izlenebilecektir. Wijnands, gösterim boyunca en iyi öz çekim yapan kişiye tablonun tuval üzerindeki bir kopyasını hediye edeceklerini duyurdu. Bu etkinlik, sadece sanatı değil, iki kültür arasındaki dostluğu her yönüyle kutlayacak bir fırsat sunuyor.

Dostluğun Geleceği

Her iki ülkenin temsilcileri, gelecek için karşılıklı işbirliğinin önemine ve kültürel bağların güçlenmesine vurgu yaptı. Reklamdaki dostluğun sürmesi dileğiyle yapılan bu etkinlik, her iki ülkenin kültürel geçmişinin derin olduğunu ve gelecekte daha sağlam adımlar atılması gerektiğini işaret ediyor.

Etkinlikten sonra katılımcılara çay ve mevlit şekeri ikram edildi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

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