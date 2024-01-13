Hollanda'lı çete liderinin kardeşi İstanbul'da ele geçirildi

İstanbul'da kaçak olarak bulunan Hollanda'lı suçlu Jos Leijdekkers'in kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, İstanbul emniyetinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresi belirlendikten sonra yapılan operasyonda 31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, gözaltına alındı.

Çetenin uyuşturucu gelirlerini aklamakla suçlanan Leijdekkers'ın Türkiye'de saklandığı ortaya çıktı. 'Bolle (tombul) Jos' ve 'El Presidente' lakaplarıyla da bilinen Leijdekkers, uluslararası kokain ticaretinde önemli bir rol oynuyordu. Leijdekkers, 2022 mayıs ayından bu yana hem Hollanda polisi hem de AB tarafından aranan en tehlikeli suçlular arasındaydı.

Naima Jillal, Ekim 2019'da Amsterdam Zuidas'da bulunan lüks evinden kaçırılıp işkenceyle öldürülmüştü. Jos Leijdekkers, bu cinayete karıştığı iddiasıyla da aranıyor.