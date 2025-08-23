Hollanda Polisi Palantir Yazılımını Yıllarca Gizlice Kullandı

De Volkskrant gazetesinin haberine göre, Hollanda polisi uzun yıllardır resmi olarak kabul etmediği ancak fiilen kullandığı tartışmalı veri analiz yazılımını gizlice uyguladı.

Kullanım süresi ve gizlilik

Haberde, polisin 2012'den en az 2019'a kadar ABD merkezli Palantir şirketinin yapay zekâ destekli veri analiz yazılımını kullandığı belirtildi. Kullanımın yıllarca gizli tutulduğu ve yetkili makamların konu hakkında bilgi vermeyi reddettiği kaydedildi.

Satın alma ve sorumlular

Habere göre, yazılımın gizlice satın alınmasında 2011'de polis genel müdürü olarak görev yapan geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof'un rol oynadığı belirtiliyor. Schoof'un o dönem emniyet genel müdürü olarak Palantir ile anlaşmayı ve Gizlilik ve Güvenlik Beyanı'nı imzaladığı; 2015'te görevi devralanın da anlaşmayı sürdürdüğü haberin önemli ayrıntıları arasında.

Belgeler ve sansür

Açık Hükümet Yasası kapsamında elde edilen 2012–2019 dönemine ait 20 belge içeren dosyanın yüzde 99'dan fazlasının sansürlendiği ve okunabilen az sayıdaki cümleden polisin 2019'a kadar çeşitli sözleşmeler imzaladığının anlaşıldığı vurgulandı.

Projeler ve kurumlar

Palantir'in gizli satın alınmasının polisin Raffinaderij adlı soruşturma projesi kapsamında gerçekleştirildiği ve daha sonra Hollanda Savcılık ile Terörle Mücadele ve Güvenlik Ulusal Koordinatörlüğü (NCTV)'nün de dahil olduğu kaydedildi. Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel, Meclis sorularına verdiği yanıtta Palantir'in Raffinaderij Projesi kapsamında hâlâ kullanıldığını doğruladı ve süren soruşturmalarda bunun "yüksek zarar riski" taşıdığını kabul etti.

Yazılımın yetenekleri ve tartışma

Haberde, Palantir'in çevrim içi iletişim kayıtları, DNA profilleri, parmak izleri, finansal işlemler, seyahat kayıtları, kişi irtibat listeleri ve güvenlik kamerası görüntüleri gibi çok farklı veri türlerini birleştirebildiği ve büyük miktarda veriyi analiz edebildiği vurgulandı. Yazılımın gelişmiş yapay zekâ ile ilişkisinin açıkça görülmeyen büyük veri kümelerini birleştirdiği ifade edildi.

Palantir, 2003'te kurulduğundan bu yana istihbarat servisleriyle yakın çalışmaları nedeniyle tartışmalı kabul ediliyor. Haberde ayrıca New York Times'ın Palantir hakkında "veri devriminin kötü karakteri" ifadesini kullandığı ve kurucuları arasında Trump destekçisi milyarder Peter Thiel'in bulunduğu hatırlatıldı.

De Volkskrant’ın ortaya çıkardığı belgeler ve açıklamalar, Hollanda polisinin teknoloji kullanımına ilişkin şeffaflık eksikliğini yeniden gündeme taşıdı.