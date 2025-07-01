Hollandalı Sağlık Çalışanları Filistinli Meslektaşları İçin Dayanışma Gösterdi

Hollandalı Sağlık Çalışanlarından Filistinli Meslektaşlarına Destek

Hollanda’da, "Gazze için Doktorlar (Artsen voor Gaza)" adlı grubun düzenlemesiyle Amsterdam Üniversitesi Hastanesi (UMC) önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar, hastane yönetimlerinden İsrailli kurumlarla ilişkilerini sonlandırmalarını istedi.

Saygı Duruşu ve İsimlerin Anılması

Her ayın ilk Salı günü gerçekleştirilen eylemde, Filistinli sağlık çalışanlarının isimleri tek tek okundu ve 2 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. Amsterdam UMC önünde gerçekleştirilen bu etkinlik, sağlık çalışanlarının dayanışma ruhunu güçlendirdi.

“Soykırımla Mücadelede Tarafsızlık Olmaz”

Grup adına açıklama yapan Amsterdam Belediyesi Sağlık Hizmetleri'nde doktor olan Job de Jong, sağlık çalışanlarının belirli bir tarafsızlık konumunu koruma eğiliminde olduklarını vurguladı. De Jong, "Tarafsızlık, farklı inançlara sahip insanlara yardım ederken önemlidir. Ancak bu, bir grup insan sistematik olarak soykırıma maruz kaldığında geçerli olamaz" dedi.

Hastane Yönetimlerine Çağrı

De Jong, hastane yönetimlerinden sorumluluk almalarını ve tüm insanlara erişilebilir sağlık hizmeti sağlama sözlerine bağlı kalmalarını talep etti. İşbirliklerini gözden geçirmeleri için hastane yönetimlerine çağrıda bulunan De Jong, "Eğer hastanemiz bunu yapmazsa, görevimizin aksine hareket etmiş olacağız" uyarısında bulundu.

İsrailli Kurumlarla İlişkilerin Gözden Geçirilmesi

Bildiride, Amsterdam UMC’nin İsrail’deki askeri kuruluşlarla olan işbirlikleri, Weizmann Enstitüsü, Hayfa Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi gibi akademik kurumların bağlantıları vurgulandı. Ayrıca, Hollanda’nın insan hakları ihlali riski nedeniyle Mart ayında İbrani Üniversitesi ile öğrenci değişim anlaşmalarını durdurduğu belirtildi.

Bildiride, bu bağların sürdürülmesinin apartheid ve yapısal şiddeti normalleştirdiği ifade edildi. Ayrıca, tüm üniversite hastanelerinin İsrailli kurumlarla ilişkilerini kesmesi ve "Gazze için Doktorlar" tarafından hazırlanan dilekçeyi imzalaması çağrısı yapıldı.

Hollanda’da, "Gazze için Doktorlar (Artsen voor Gaza)" adlı grubun organizasyonuyla Amsterdam Üniversitesi Hastanesi (UMC) önünde toplanan Hollandalı sağlık çalışanları, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli meslektaşları için saygı duruşunda bulunarak hastane yönetimlerinden İsrailli kurumlarla ilişkilerini kesmelerini istedi. "Gazze için Doktorlar" adlı grubun organizasyonuyla, her ayın ilk salı günü Hollanda’daki hastanelerde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli meslektaşları için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Amsterdam UMC önünde düzenlenen eylemde, ölen Filistinli sağlık çalışanlarının isimleri tek tek okundu.

Hollanda’da, "Gazze için Doktorlar (Artsen voor Gaza)" adlı grubun organizasyonuyla Amsterdam Üniversitesi Hastanesi (UMC) önünde toplanan Hollandalı sağlık çalışanları, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli meslektaşları için saygı duruşunda bulunarak hastane yönetimlerinden İsrailli kurumlarla ilişkilerini kesmelerini istedi. "Gazze için Doktorlar" adlı grubun organizasyonuyla, her ayın ilk salı günü Hollanda’daki hastanelerde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli meslektaşları için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Amsterdam UMC önünde düzenlenen eylemde, ölen Filistinli sağlık çalışanlarının isimleri tek tek okundu.