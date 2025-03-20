Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu

Türkiye'nin İlk Animasyon Gala Etkinliği Hollywood'da!

TRT ve Kahramanmaraş merkezli 9D Medya'nın ortak yapımı olan 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' filminin uluslararası lansmanı, Hollywood'da gerçekleştirilen büyük bir gala ile taçlandırıldı. Etkinlik, tarihi bir ilk olarak Türk yapımı animasyon filminin tanıtımı için Directors Guild of America (DGA) Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlikte Sektörün Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi

Gala, Los Angeles merkezli Rising Tides Films'in kurucusu Sadia Ashraf'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Animasyon film sektörünün önemli temsilcileri ile büyük yapımcı firmaların temsilcileri etkinlikte yer alarak filmi değerlendirdi. Katılımcılar arasında Disney, Paramount Pictures, Lionsgate Entertainment ve Netflix gibi dev isimlerin yer alması dikkat çekti.

Yapımcı Mustafa Karayer’in Vurguları

Filmin yapımcısı Mustafa Karayer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hollywood'un Türkiye için önemine değinerek sürecin zorlu olduğuna Ancak, hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Karayer, “Türk filmleri ve animasyonlarının uluslararası alanda boy göstermesi bizim için bir onurdur.” ifadelerini kullandı.

Türk Animasyon Sektöründeki Gelişmeler

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Türk animasyonun uluslararası platformda tanınmaya başladığını vurguladı. Güven, Türk animasyon sektörünün potansiyelinin yüksek olduğuna inandıklarını ve 'Momo' gibi projelerin bu gelişime katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Yetenekli Sanatçıları ve Gelecek Vizyonu

Ev sahibi yapımcı Ashraf, Türkiye'nin zengin hikaye kültürüne ve yetenekli insanlarına dikkat çekti. Türkiye'nin televizyon içeriklerinde dünya çapında ikinci sırada yer aldığını belirten Ashraf, animasyon alanında da benzer bir başarıyı yakalayabileceğini ifade etti.

'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Hakkında

TRT Çocuk’un 2016'dan beri izleyiciyle buluşan ve büyük ilgi gören 'Akıllı Tavşan Momo', bu filmle ilk uzun metrajlı sinema deneyimini yaşıyor. Film, 28 Mart’ta Türkiye'de gösterime girecek ve ardından dünya genelinde izleyicilerle buluşacak. Momo, en yakın arkadaşını kurtarma çabasıyla, tehdit altındaki dostlarını koruma mücadelesini konu alıyor.

Filmin senaryosu, uzman psikologlar ve pedagogların desteğiyle hazırlandı; çocuklara hayvan hakları, dostluk ve dayanışma gibi önemli değerleri öğretecek bir hikaye sunuyor.

TRT ve Kahramanmaraş merkezli 9D Medya ortak yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" filminin uluslararası lansmanı kapsamında, Hollywood'daki Directors Guild of America (DGA) Merkezi'nde tarihte ilk kez Türk yapımı bir animasyon için kapsamlı bir özel gala ve tanıtım etkinliği düzenlendi. İş insanı Yusuf Tanık ve eşi Ceren Tanık kırmızı halıda poz verdi.

TRT ve Kahramanmaraş merkezli 9D Medya ortak yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" filminin uluslararası lansmanı kapsamında, Hollywood'daki Directors Guild of America (DGA) Merkezi'nde tarihte ilk kez Türk yapımı bir animasyon için kapsamlı bir özel gala ve tanıtım etkinliği düzenlendi. İş insanı Yusuf Tanık ve eşi Ceren Tanık kırmızı halıda poz verdi.