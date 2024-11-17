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Hollywood'da 'Hayat' Filminin Görkemi: Türk Sineması Göz Kamaştırdı

Los Angeles'ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde, Zeki Demirkubuz’un 'Hayat' filmi gösterildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:20
Hollywood'da 'Hayat' Filminin Görkemi: Türk Sineması Göz Kamaştırdı

Türk Sinemasının Parlak Gecesi

California eyaletinin Los Angeles kentinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen 'Hollywood Türk Film ve Drama Günleri' etkinliği, Türk sinemasının uluslararası alandaki etkisini vurguladı. Etkinlik çerçevesinde, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi izleyiciyle buluştu.

Galaya Davetli İsimler

Etkinliğin ilk gününde, Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) için En İyi Uluslararası Film kategorisinde adayı olan filmin galası yapıldı. Gala, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını bir araya getirirken, Demirkubuz ve başrol oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ve Burak Dakak da etkinlikte yer aldılar.

Oyuncuların Heyecanı

Oyuncu Cem Davran, “Hayat filmi ülkemizin Oscar aday adayı. Herkesin izleyeceği çeşitli gösterimler olacak ve finale doğru adım adım gideceğiz.” şeklinde konuştu. Miray Daner ise, “Çok içimize sinen bir film çektik. İzleyicilerimiz filmimizi beğendi.” diyerek duyduğu mutluluğu aktardı.

Uluslararası İlgi

Etkinliğe katılan ünlü isimlerden Akin Akınözü, Türk drama dizilerinin yurt dışında büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, “Çünkü Anadolu toprakları drama için çok uygun topraklar.” dedi.

Dünya Çapında Tanınma

Dünyaca ünlü modeller Mohamed Hadid ve Yolanda Hadid de Türk sinemasına olan ilgilerini ifade ettiler. Hadid, “Türk sineması ve tarihi büyük hayranlık duyduğum konular.” şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, “Türk filmlerinin globalde olması benim için mutluluk kaynağı.” sözleriyle hislerini dile getirirken, Brezilyalı oyuncu Luciana Faulhaber, “Sanatı kutlamak önemli bir zaman.” ifadeleriyle etkinliğin anlamını vurguladı.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Etkinlik başkanı Barbaros Tapan, Türk film sektörünün uluslararası başarılar elde ettiğini ve destekleyen kuruluşlara teşekkür ederek, “Türk film ve dizi sektörünü kutlamak istiyoruz.” dedi. Ayrıca, genç sinemacıların daha iyi ses getireceği festivallerin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen 'Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri' etkinliğinde, "Hayat" filminin gösterimi yapıldı. Etkinliğin ilk gününde, Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un (sağ 2) "Hayat" filminin galası, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını bir araya getirdi. Galaya, Demirkubuz ve başrol oyuncuları Cem Davran (solda), Miray Daner (sol 2) ve Burak Dakak (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen 'Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri' etkinliğinde, "Hayat" filminin gösterimi yapıldı. Etkinliğin ilk gününde, Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un (sağ 2) "Hayat" filminin galası, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını bir araya getirdi. Galaya, Demirkubuz ve başrol oyuncuları Cem Davran (solda), Miray Daner (sol 2) ve Burak Dakak (sağda) katıldı.

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