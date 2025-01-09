Hollywood Ünlüleri, Los Angeles Yangınları İçin Yönetimi Eleştirdi

Los Angeles'taki yangınların etkisi altındaki Hollywood ünlüleri, yerel yönetimin mücadelede yetersiz kaldığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:07
Hollywood Ünlüleri, Los Angeles Yangınları İçin Yönetimi Eleştirdi

Yangınlarla Mücadelede Yetersizlik Tepkisi

ABD'nin Los Angeles kentinde günlerdir süren yangınlar, özellikle Hollywood ünlülerinin tepkisini topladı. Yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ederken, lüks bölgelerde yaşayan bazı ünlüler, Los Angeles yönetiminin acil duruma yanıt verme yeteneğini sorguladı.

Ünlülerden Eleştiriler Peş Peşe Geldi

Kentin Pacific Palisades bölgesinde yangından etkilenen aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Los Angeles halkı, herkesin tahliye edilmesini istiyor ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok.” dedi.

Yangında evini kaybeden aktör James Wood da, “Bu yangın ‘iklim değişikliği’ yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, sizin gibi liberal aptalların seçmesi. Yangın yönetimi hakkında hiçbir şey bilmeyenler burada.” sözleriyle eleştirilerini yöneltti.

Aktris Sara Foster, eyaletin yüksek vergiler almasına rağmen yangınlarla başa çıkmadığını ve hazırlıksız olduğunu belirterek, “Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü.” ifadelerini kullandı.

Bölge Yönetimi Eleştiriliyor

Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusundaki zafiyetini vurgulayarak, “Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi.” yorumunu yaptı.

Ünlüler Yangınlardan Olumsuz Etkilendi

Yangında Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve daha birçok ünlünün evleri zarar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Yangınlarda şimdiye kadar 5 kişi yaşamını yitirdi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, kentin tarihindeki en büyük yangınlardan birinin yaşandığını açıklarken, yaklaşık 2 bin evin zarar gördüğünü belirtti. Yangının Hollywood bölgesine sıçramasıyla birlikte, yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verildiği bildirildi.

Yangınlar nedeniyle bölgede eğitim veren tüm okulların tatil edildiği de açıklandı.

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