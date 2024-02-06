Honda bu araçları geri çağırıyor. Honda marka aracı olanlar dikkat

Honda ve GM ABD'de 1 Milyonu Aşkın Aracı Geri Çağırdı

Otomobil sektöründe iki büyük firma, Honda ve GM, ABD’de toplamda 1 milyonu aşkın aracını geri çağırdı. Geri çağırma kararının nedeni, araçlarda bulunan hava yastığı ve bagaj kapağı gibi parçalarda ortaya çıkan sorunlar. Bu sorunlar, hem sürücü hem de yolcu güvenliğini tehlikeye atıyor. Peki, hangi modeller geri çağrıldı? Geri çağırma işlemi nasıl yapılacak?

Honda'nın Geri Çağırdığı Modeller Hangileri?

Honda, ABD’de 750 bin 114 aracını geri çağırdığını duyurdu. Geri çağırma kararının nedeni, araçlarda bulunan hava yastığı modülünün yanlış montaj edilmesi. Bu durum, hava yastığının çarpışma anında açılmamasına veya açıldıktan sonra patlamasına neden olabilir. Bu da sürücü ve yolcular için ciddi bir yaralanma riski oluşturur. Honda’nın geri çağırdığı modeller şunlardır:

2020-2022 Honda Accord

2020-2022 Honda Pilot

2020-2022 Honda Civic

2020-2021 Honda CR-V

2020-2021 Honda Passport

Honda, geri çağırma işleminin 2022 yılının başında başlayacağını ve araç sahiplerine bildirim göndereceğini açıkladı. Araç sahipleri, hava yastığı modülünün ücretsiz olarak değiştirileceği yetkili servislere başvurabilecekler.

GM'nin Geri Çağırdığı Modeller Hangileri?

GM de ABD’de 323 bin 232 aracını geri çağırdığını duyurdu. Geri çağırma kararının nedeni, araçlarda bulunan bagaj kapağı kilit mekanizmasının arızalanması. Bu durum, bagaj kapağının açılmasına veya kapanmamasına neden olabilir. Bu da araçta taşınan eşyaların kaybolmasına veya yola düşmesine neden olabilir. GM’nin geri çağırdığı modeller şunlardır:

2017-2021 Chevrolet Silverado 2500

2017-2021 Chevrolet Silverado 3500

2017-2021 GMC Sierra 2500

2017-2021 GMC Sierra 3500

GM, geri çağırma işleminin 2022 yılının başında başlayacağını ve araç sahiplerine bildirim göndereceğini açıkladı. Araç sahipleri, bagaj kapağı kilit mekanizmasının ücretsiz olarak değiştirileceği yetkili servislere başvurabilecekler.

Geri Çağırma Kararları Sıklaşıyor

Otomobil sektöründe geri çağırma kararları son yıllarda sıklaştı. Özellikle hava yastığı sorunları, birçok markayı etkiledi. Dünyanın en büyük hava yastığı üreticisi olan Takata, milyonlarca aracın geri çağrılmasına neden oldu. Takata’nın hava yastıkları, çarpışma anında aşırı basınçla patlayarak metal parçaların fırlamasına neden oluyordu. Bu da dünya genelinde 30’dan fazla kişinin ölümüne ve 400’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Takata, bu sorun nedeniyle iflas etti ve 2018 yılında Çinli bir şirket tarafından satın alındı.

Otomobil sektöründe geri çağırma kararları, hem üreticiler hem de tüketiciler için ciddi bir maliyet ve güven kaybı anlamına geliyor. Bu nedenle, otomobil firmalarının kalite kontrol ve test süreçlerini iyileştirmeleri ve araçlarda kullanılan parçaların güvenliğini sağlamaları gerekiyor. Tüketiciler de araçlarını düzenli olarak bakıma götürmeli ve geri çağırma bildirimlerini dikkate almalılar.